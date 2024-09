Tennis: Grand Slam/WTA-Tour - French Open, Einzel, Damen, 1. Runde, Lys (Hamburg) - Garcia (Frankreich). Eva Lys jubelt, nachdem sie einen Punkt gewonnen hat. In Wimbledon steht Lys im Hauptfeld. (zu dpa: «Lys zieht in Halbfinale bei Tennis-Turnier in Monastir ein») Foto: Alain Jocard/DPA