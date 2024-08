Mit drei Siegen kämpfte sich Eva Lys bei den US Open durch die Qualifikation. Auch in der Erstrundenpartie ist sie nah am Weiterkommen – muss sich aber dennoch geschlagen geben.

Tennis: WTA-Tour, Einzel, Damen, Qualifikation, Lys (Deutschland) - Diaz Parrizas (Spanien). Eva Lys in Aktion. Lys setzt sich nach dem Aus bei den US Open neue Ziele. (zu dpa: «Lys lässt Chance auf zweite Runde bei US Open ungenutzt»)

Tennis: WTA-Tour, Einzel, Damen, Qualifikation, Lys (Deutschland) - Diaz Parrizas (Spanien). Eva Lys in Aktion. Lys setzt sich nach dem Aus bei den US Open neue Ziele. Foto: Mathias Schulz/DPA

New York (dpa). Eva Lys hat eine große Chance auf ihren zweiten Zweitrunden-Einzug bei den US Open in Serie verspielt. Nach erfolgreicher Qualifikation für das Hauptfeld verlor die 22 Jahre alte Hamburgerin gegen die Tschechin Marie Bouzkova mit 2:6, 6:1, 5:7. Dabei führte Lys im dritten und entscheidenden Durchgang schon mit 3:0, konnte den Vorsprung von zwei Breaks aber nicht zum Sieg vollenden. Damit sind Jule Niemeier und Tatjana Maria die einzigen verbliebenen deutschen Tennisspielerinnen unter den besten 64 beim Grand-Slam-Turnier in New York.

Angefeuert von Andrea Petkovic auf der Tribüne bestimmte die Weltranglisten-112. Lys von Beginn an die Partie, erlaubte sich aber im ersten Satz zu viele Fehler. Ab dem zweiten Durchgang spielte sie weiter druckvoll, aber auch sicherer und ließ ihrer Kontrahentin zunächst kaum noch eine Chance.

Acht Spiele in Serie gewann Lys – doch geriet sie ins Wanken, als sie sich unter anderem von den Rufen eines Fans der Tschechin aus dem Konzept bringen ließ. Gegen Ende war es eine enge Partie, mit zwei Doppelfehlern in Serie besiegelte Lys ihre Niederlage gegen die favorisierte Bouzkova.

Im Vorjahr hatte Lys in New York ihren bislang einzigen Sieg im Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert.