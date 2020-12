Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 11:40 Uhr

London

Team-Event

Laver Cup der Tennisprofis findet 2022 in London statt

Der Laver Cup der Tennisprofis findet 2022 in London in der O2 Arena statt. Bei der Veranstaltung treten analog zum Ryder Cup im Golf die besten Spieler Europas gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt an.