London

Schnelles Wimbledon-Aus

Laura Siegemund chancenlos gegen Alexandrowa

Als erste deutsche Tennisspielerin ist Laura Siegemund am Auftakttag in Wimbledon ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Schwäbin war beim 1:6, 3:6 weitgehend chancenlos gegen die an Nummer 32 gesetzte Jekaterina Alexandrowa.