«Komplett andere Spielerin»: Niemeier gegen Gold-Gewinnerin

New York (dpa). Der Status ihrer nächsten Gegnerin als Olympiasiegerin lässt Jule Niemeier kalt. Die Tennisspielerin aus Dortmund trifft in der dritten Runde bei den US Open auf die Chinesin Zheng Qinwen, die in Paris vor knapp einem Monat erst die Karriere von Angelique Kerber beendete und sich anschließend Gold holte. «Dass sie eine gefährliche Spielerin ist, ist allen bewusst, sonst würde sie nicht auf Platz sieben in der Welt stehen», sagte Niemeier vor dem heutigen Duell. «Aber dass sie Olympia gewonnen hat, ist mir ehrlich gesagt völlig egal.»

Wenn Zheng beim Grand-Slam-Turnier in New York auftritt, ist ihr neuer Superstar-Status stets zu sehen: Kreischend folgen zahlreiche Fans der 21-Jährigen, auch wenn sie vormittags die Trainingsplätze verlässt. Ende Januar hatte sie bereits das Finale bei den Australian Open erreicht und feierte Anfang August den bislang größten Erfolg ihrer Karriere.

Bislang letztes Duell gewann Niemeier

Beim vorigen Aufeinandertreffen – vor zwei Jahren ebenfalls in der dritten Runde bei den US Open – konnte sich aber noch Niemeier in zwei umkämpften Sätzen durchsetzen. «Sie ist eine komplett andere Spielerin, ich bin eine komplett andere Spielerin. Es wird ein sehr schwieriges Spiel», sagte die Weltranglisten-101 über die Ausgangslage vor der Partie um 17.00 Uhr MESZ (11.00 Uhr Ortszeit).

Seit dem Achtelfinaleinzug 2022 schaffte es Niemeier bis zu dieser Auflage der US Open nicht wieder über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinaus. Den Absturz bis auf zwischenzeitlich Rang 175 der Welt hat sie jedoch gestoppt. Sie wird nach den US Open als bestplatzierte deutsche Spielerin geführt werden.

«Wir haben viel gearbeitet, es ist schön, dass man das jetzt auch auf dem Platz sieht», sagte Niemeier über ihre Entwicklung. «Mein Spiel wird immer klarer, ich bin mir bewusst, was ich auf dem Platz machen möchte, dass der Kopf mitwächst. Das Gesamtpaket kommt langsam zusammen.»