Berlin

Wegen Corona-Krise

Kohlschreiber sieht US-Open-Austragung kritisch

Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber sieht eine Austragung der US Open ab dem 31. August in New York kritisch. Der 36 Jahre alte Weltranglisten-74. verwies in der „Augsburger Allgemeine“ unter anderem auf die hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA.