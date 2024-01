Kerbers vor Australian Open: «Habe noch immer das Feuer»

Angelique Kerber freut sich auf die Australian Open. Foto: Mark Baker/AP

Melbourne (dpa). Mit großer Vorfreude geht Tennisspielerin Angelique Kerber in ihr erstes Grand-Slam-Turnier nach der Rückkehr von ihrer Babypause.

«Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein und all die Gesichter nach 18 Monaten wiederzusehen», sagte die ehemalige Weltranglistenerste vor dem Start der Australian Open in Melbourne an diesem Sonntag: «Für mich ist es eines der besten Turniere mit besten Erinnerungen. Es ist etwas sehr Spezielles, hier zurück zu sein und zu starten.»

Beim United Cup in Sydney rund um den Jahreswechsel hatte Kerber ihr Comeback gegeben und von fünf Einzelmatches vier verloren. Dabei zeigte die 35-Jährige aber größtenteils gute Ansätze. «Ich habe viel aus den Matches mitgenommen, aber jetzt fängt alles wieder bei null an und man muss sich wieder reinkämpfen, seinen Rhythmus finden», sagte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin.

Aufgrund der nur sehr geringen Matchpraxis hat sich Kerber für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison auch kein konkretes Ziel vorgenommen. «Ich weiß, dass ich noch Wochen und Monate brauche, um meinen Rhythmus zu finden», sagte sie: «Aber irgendwann muss man anfangen.»

Bei der Auslosung hatte Kerber Pech, die Kielerin trifft zum Auftakt auf die Amerikanerin Danielle Collins. Im Falle eines Sieges könnte sie danach auf die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek treffen. «Es ist mit Sicherheit eine schwere Auslosung», sagte Kerber, die aber auch bekräftigte: «Ich habe noch immer das Feuer.»