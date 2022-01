Kerber mit Verspätung nach Australien

Angelique Kerber wird ohne Matchpraxis an den Australian Open teilnehmen. Wegen einer Coronainfektion während der Vorbereitung reist Deutschlands beste Tennisspielerin erst an diesem Freitag nach Melbourne, wo am 17. Januar das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt.

Ihre geplante Teilnahme am WTA-Turnier in Sydney in der kommenden Woche sagte die einstige Nummer eins der Welt ab. „Ich bin enttäuscht, dass ich das WTA-Event in Sydney verpasse, aber nachdem ich letzten Monat positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste ich meinen Plan wegen der Quarantäne-Zeit anpassen“, schrieb die 33 Jahre alte Kielerin bei Instagram.

Schon im vergangenen Jahr hatte Corona Kerber den Start ins neue Jahr erschwert. Weil es in ihrem Flieger nach Australien einen positiven Coronafall gegeben hatte, hatte sich Kerber in Melbourne zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Bei den Australian Open war sie danach bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

„Ich habe meinen Medizincheck absolviert und ich hoffe, dass ich für die Australian Open bereit sein werde“, schrieb Kerber nun. Die Nummer 16 der Welt reist ohne Trainer nach Australien, nachdem sie sich nach der vergangenen Saison von ihrem Coach Torben Beltz getrennt hatte. Beltz trainiert jetzt die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu.

