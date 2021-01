Katharina Gerlach übersteht bei Quali in Dubai erste Runde

Nach Antonia Lottner hat in der Qualifikation für die Australian Open auch Katharina Gerlach die erste Runde überstanden. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Essen setzte sich etwas überraschend gegen die an Nummer acht gesetzte Schweizerin Stefanie Voegele mit 6:3, 6:4 durch.

Bei den Herren darf Julian Lenz weiter auf eine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison hoffen. Der 27-Jährige aus Gießen gewann gegen den Argentinier Renzo Olivo mit 1:6, 6:2, 6:2. Am Sonntag hatten bereits Cedrik-Marcel Stebe, Maximilian Marterer und Dustin Brown ihre ersten Begegnungen gewonnen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Einreise-Bestimmungen nach Australien findet die Qualifikation in diesem Jahr nicht in Melbourne statt. Nach den Wettbewerben in Katar (Herren) beziehungsweise Dubai (Damen) sollen die Profis dann mit ihren reduzierten Betreuerteams zwischen dem 15. und 17. Januar nach Melbourne reisen und sich dort für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

