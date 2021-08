Für die 29-Jährige war es der insgesamt dritte Turniersieg und der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Die Veranstaltung war mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und diente der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York.

