Indian Wells: Rubljow, Fritz, Nadal, Alcaraz im Halbfinale

Der Russe Rubljow nimmt wegen des Ukraine-Krieges als neutraler Athlet am Turnier teil – er bekommt es im Semifinale mit einem Amerikaner zu tun. Favorit Nadal trifft auf einen jungen Landsmann.

Indian Wells (dpa) – Andrej Rubljow und Taylor Fritz komplettieren das Halbfinale beim Tennis-Masters in Indian Wells. Rubljow besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrow 7:5, 6:2, der Amerikaner Fritz musste gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien über drei Sätze gehen und gewann 7:6 (7:5), 3:6, 6:1.

Der Russe Rubljow, der wegen des Krieges in der Ukraine als neutraler Athlet an dem ATP-Turnier teilnimmt, und Fritz treffen im Halbfinale aufeinander. Für Rubljow war der Sieg im Viertelfinale der 13. in Serie.

Nadal im Duell der Generationen

Auf bereits 19 Siege in 19 Partien in diesem Jahr kommt Turnier-Favorit Rafael Nadal. Der 35 Jahre frühere Weltranglisten-Erste Nadal trifft im zweiten Halbfinale in einem Duell der Generationen auf seinen jungen Landsmann Carlos Alcaraz.

Das mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierte Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste zählt zu den wichtigsten Turnieren des Jahres.