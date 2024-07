Zuschauerinnen spiegeln sich in einer Pfütze, als sie sich am neunten Tag der Wimbledon Championships 2024 im All England Lawn Tennis and Croquet Club unter einem Regenschirm vor dem Regen schützen. (zu dpa: «Im verregneten London: Krawietz/Pütz siegen auf großem Court») Foto: Jordan Pettitt/DPA