Hanfmann in Indian Wells in zweiter Runde

Yannick Hanfmann hat sich beim Masters in der kalifornischen Wüste in die zweite Runde gekämpft. Da steigen dann auch Olympiasieger Zverev und Jan-Lennard Struff ein.

ARCHIV - Yannick Hanfmann hat in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Foto: Frank Molter/dpa

Indian Wells (dpa) – Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat beim Masters in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Weinheim gewann 6:7 (7:9), 6:4, 6:1 gegen Pedro Cachin aus Argentinien.

Als Nächstes trifft er bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben in Kalifornien in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Zverev bekommt es in der zweiten Runde mit Christopher O'Connell aus Australien zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Dominik Koepfer durch ein 3:6, 6:1, 6:7 (3:7) gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan.

Die Partie von Daniel Altmaier gegen Lucas Pouille aus Frankreich wurde wegen Regenschauern beim Stand von 1:2 und 30:0 bei Aufschlag Altmaier unterbrochen und nach stundenlangem Warten auf Donnerstag vertagt.