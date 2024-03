Miami

Tennis

Halep verliert Comeback nach Dopingsperre

Von dpa

i Nach einer reduzierten Dopingsperre ist die rumänische Tennisspielerin Simona Halep wieder in den Tennissport zurückgekehrt. Foto: Smg/SMG via ZUMA Press Wire/dpa

Nach einer reduzierten Dopingsperre kehrt die frühere Wimbledonsiegerin Simona Halep in den Tennissport zurück. In Miami trat sie mit einer Wildcard an. Das kam nicht überall gut an.