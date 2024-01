Australian Open

Melbourne

Frühes Aus in Melbourne: Rybakina verliert Rekord-Tiebreak

Vorjahresfinalistin Jelena Rybakina ist bei den Australian Open auf bittere Weise bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die an Nummer drei gesetzten Kasachin verlor am Donnerstag in Melbourne im Match-Tiebreak mit 20:22 gegen die russische Tennisspielerin Anna Blinkowa.