Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 20:01 Uhr

New York

Corona-Krise

Ex-Siegerin Kusnezowa verzichtet auf US-Open-Teilnahme

Auch die frühere US-Open-Siegerin Swetlana Kusnezowa verzichtet wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in New York.