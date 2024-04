Erstrunden-Aus für Koepfer und Altmaier in Estoril

Ist in Estoril in der ersten Runde ausgeschieden: Dominik Koepfer.

Estoril (dpa). Die beiden Davis-Cup-Profis Dominik Koepfer und Daniel Altmaier sind beim Sandplatz-Turnier in Estoril bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Koepfer verlor in der am Vortag wegen Regens unterbrochenen Partie gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz mit 4:6, 3:6.

Altmaier musste sich dem Spanier Pedro Martinez ebenfalls deutlich mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Damit sind bei der ATP-Veranstaltung keine deutschen Tennisspieler mehr vertreten. Maximilian Marterer hatte seine Auftaktpartie gegen den Österreicher Dominic Thiem bereits zuvor mit 1:6, 7:6 (7:3), 4:6 verloren.