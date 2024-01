Erstrunden-Aus für deutsches Herren-Trio in Melbourne

Die deutschen Tennis-Herren erwischen in Melbourne einen Fehlstart. Gleich zum Auftakt gibt es drei Niederlagen.

Daniel Altmaier ist bei den Australian Open bereits ausgeschieden. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne (dpa). Die deutschen Tennis-Herren haben bei den Australian Open einen Fehlstart hingelegt. Am Montag scheiterte in Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer gleich ein Trio bereits in der ersten Runde.

Auch für Yannick Hanfmann sind die Australian Open beendet. Foto: Frank Molter/dpa

Der 25 Jahre alte Altmaier verlor in Melbourne trotz einer starken kämpferischen Leistung gegen den an Nummer 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 7:5, 3:6, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Altmaier musste sich nach 4:02 Stunden geschlagen geben.

Hanfmann (32) war gegen den Franzosen Gael Monfils beim 4:6, 3:6, 5:7 dagegen völlig ohne Chance. Nach einem starken Jahr 2023 beginnt die neue Tennis-Saison für den Davis-Cup-Profi damit mit einer Enttäuschung. Monfils nutzte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball.

Auch für Marterer sind die Australian Open bereits wieder vorbei. Der 28 Jahre alte Nürnberger fand gegen den Portugiesen Nuno Borges nicht zu seiner Form und verlor klar in drei Sätzen mit 5:7, 6:7 (3:7), 2:6.