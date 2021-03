Enttäuschung für Kerber und Zverev – alle Deutschen raus

Beim Tennisturnier in Miami sind alle deutsche Profis bereits ausgeschieden. Angelique Kerber verliert das Duell zweier ehemaliger Weltranglisten-Erster und früherer Grand-Slam-Siegerinnen. Alexander Zverev muss sich überraschend der Nummer 83 geschlagen geben.

Miami (dpa). Für die besten beiden deutschen Tennisprofis Angelique Kerber und Alexander Zverev sind die Miami Open bereits beendet.

Zwei Tage nach ihrem 6:0, 6:0-Erfolg in der zweiten Runde schied die frühere Weltranglisten-Erste Kerber nach einer Niederlage im Duell zweier Ex-Grand-Slam-Siegerinnen gegen Victoria Asarenka aus Belarus in der dritten Runde aus. Zverev musste sich knapp eine Woche nach seinem Turniersieg im mexikanischen Acapulco völlig überraschend dem Finnen Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6, 1:6 geschlagen geben.

Das schwache deutsche Abschneiden machte Jan-Lennard Struff perfekt. Der an Nummer 31 gesetzte Warsteiner verlor in der dritten Runde gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4, 3:6, 2:6. Da auch Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Mischa Zverev, Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann nicht mehr im Einzel-Wettbewerb der renommierten Hartplatz-Veranstaltung im US-Bundesstaat Florida vertreten sind, findet das Achtelfinale ohne deutsche Beteiligung statt.

„Ich bin sehr stolz auf diesen Sieg, er hatte ja gerade das Turnier in Mexiko gewonnen, aber ich war mental sehr stark“, sagte Ruusuvuori nach seinem Coup gegen den an Nummer drei gesetzten Zverev. Für die Nummer 83 der Weltrangliste war es erst der zweite Erfolg überhaupt gegen einen Spieler aus den Top Ten nach seinem Sieg im Davis Cup gegen den Österreicher Dominic Thiem vor zwei Jahren.

Ihre Bilanz gegen Asarenka nicht aufbessern konnte dagegen Angelique Kerber. Die 33-Jährige aus Kiel verlor am Samstag nach gutem Start am Ende deutlich mit 5:7, 2:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale. In ihrem ersten Match bei der mit 3,26 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatte Kerber Renata Zarazua aus Mexiko noch mit der sogenannten Tennis-Höchststrafe eines 6:0, 6:0 deklassiert. Doch gegen Asarenka setzte sich nach 91 Minuten Kerbers schwache Serie gegen sie fort: Aus bislang zehn Duellen gab es nur einen Sieg.

Und selbst ihrem Achtungserfolg im Doppel kann sie keinen weiteren folgen lassen. In der ersten Runde hatte die sonst wenig Doppel spielende Kerber gemeinsam mit der Rumänin Simona Halep völlig unerwartet gegen die top-gesetzte Kombination Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Belgien/Belarus) gewonnen. Doch dann musste Halep wegen einer Schulterverletzung zurückziehen – so dass für Kerber die Miami Open nun in beiden Wettbewerben beendet sind.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-991737/4