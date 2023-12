«Ein besonderer Tag»: Kerber siegt bei Comeback mit Zverev

Angelique Kerber und Alexander Zverev gewannen das Doppel gegen Italien. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Sydney (dpa). Angelique Kerber umarmte Alexander Zverev überglücklich und bejubelte direkt bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause das erste Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg im gemeinsamen Mixed sorgten die beiden Tennisstars beim United Cup in Sydney für das 2:1 des deutschen Teams über Italien und feierten einen gelungenen Auftakt in die neue Saison. Kerber (35) und Zverev (26) setzten sich mit 6:3, 6:0 gegen Angelica Moratelli und Lorenzo Sonego durch. Dabei gewann das deutsche Duo die letzten elf Spiele in Serie und harmonierte prächtig.

Alexander Zverev hielt das deutsche Team zum Auftakt des United Cups gegen Italien im Spiel. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

«Es war ein besonderer Tag für mich», schwärmte Kerber anschließend. «Mein erstes Spiel nach dem Comeback zu gewinnen, fühlt sich großartig ein.» Ihr Mixedpartner lobte die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin für ihren ersten Turnierauftritt seit Wimbledon 2022. «Wir sind beide extrem glücklich. Angie hat unglaublich gespielt im Mixed und auch im Einzel», sagte Zverev. «Anderthalb Jahre raus zu sein, zurückzukommen und so ein hohes Niveau zu spielen – das zeigt, was sie für eine Spielerin ist.» Die deutsche Auswahl trifft im zweiten Gruppenspiel beim United Cup am Montag auf Frankreich.

Niederlage zum Auftakt

Verlor ihr erstes Match nach der Babypause: Angelique Kerber. Foto: Rick Rycroft/AP

Kerber hatte sich zum Auftakt des Duells mit Italien bei ihrem ersten offiziellen Einzel seit der Geburt von Tochter Liana Ende Februar Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen. Dabei zeigte die 35-Jährige bereits phasenweise wieder starkes Tennis, gab aber auch sechsmal ihren Aufschlag ab. «Ich bin beeindruckt. Ich weiß, wie es ist, nach langer Pause zurückzukehren», sagte Teamkollegin Laura Siegemund auf der Tribüne. «Natürlich ist es noch nicht ihr bestes, aber großartiges Tennis.»

Im zweiten Durchgang gab Gegnerin Paolini freiwillig zwei Spiele ab, um sich wegen eines Krampfes behandeln zu lassen. Doch Kerber konnte die 4:3-Führung nicht nutzen und verlor das letzte Spiel ohne eigenen Punktgewinn.

«Ich habe mich auf dem Platz wohl gefühlt, es war ein wirklich intensives Spiel. Ich brauche noch den Matchrhythmus, daran muss ich arbeiten», sagte Kerber über den Auftritt gegen die Weltranglisten-30. «Ich bin froh, es so gut überlebt zu haben.» Sie habe die Emotionen, Atmosphäre und die Unterstützung während ihrer Pause vermisst. «Ich habe wieder das Feuer in mir gespürt, habe bis zum letzten Punkt gekämpft», sagte sie.

Zverev schafft den Ausgleich

Nach der Niederlage von Kerber schaffte Olympiasieger Zverev (26) gegen Sonego mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 den Ausgleich. In einem ausgeglichenen Auftaktsatz unterlief Zverev beim Stand von 5:5 im Tie-Break ein leichter Volleyfehler, Sonego nutzte die Chance zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Insgesamt zeigte Zverev jedoch eine konzentrierte Leistung, gab keinmal seinen Aufschlag ab. Im entscheidenden Satz gelang dem Weltranglistensiebten direkt zu Beginn ein Break, diesen Vorsprung hielt er souverän. «Es war ein unglaubliches Match von beiden», sagte Zverev. «Für das erste Match der Saison kann ich mich wirklich nicht beschweren.»

Der gemischte Teamwettbewerb wird in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, gespielt.