Ehre für Seidel: Grand-Slam-Debüt in der Rod Laver Arena

Das wird ein ganz besonderes Spiel für Ella Seidel. Erstmals ist sie bei einem Grand-Slam-Turnier dabei – und darf am Sonntag in die größte Arena.

Ella Seidel hat sich für das Hauptfeld der Australian Open qualifiziert. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne (dpa). Große Ehre und schwere Aufgabe zugleich: Die 18 Jahre alte Ella Seidel bestreitet ihr Grand-Slam-Debüt bei den Australian Open am Sonntag in der großen Rod Laver Arena gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus.

Die Partie der Hamburgerin gegen die Weltranglisten-Zweite ist als zweites Spiel der Night Session angesetzt. Seidel, Nummer 172 der Welt, hatte sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft.

Zuvor trifft im größten Stadion der Anlage im Melbourne Park ab 9.00 MEZ (Eurosport) Titelverteidiger Novak Djokovic auf den kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic. Das gaben die Veranstalter in Melbourne am Freitag bekannt.

Von den insgesamt zehn qualifizierten deutschen Tennisprofis ist am ersten Tag zudem noch Tamara Korpatsch gefordert. Die 28 Jahre alte Hamburgerin trifft ab 3.00 Uhr MEZ auf die Britin Jodie Burrage. Die Australian Open beginnen in diesem Jahr erstmals bereits am Sonntag. Die Spiele der ersten Runde erstrecken sich so über drei Tage.