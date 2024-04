Djokovic startet erfolgreich in Sandplatz-Saison

Novak Djokovic hat nach einer kleinen Turnierpause keine Probleme. In Monte-Carlo gelingt dem Tennis-Star der Start in den nächsten Abschnitt der Tennis-Saison.

ARCHIV - Startete erfolgreich in seine Sandplatz-Saison: Novak Djokovic.

ARCHIV - Startete erfolgreich in seine Sandplatz-Saison: Novak Djokovic. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Anzeige

Monte-Carlo (dpa). Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich nach seiner kleinen Auszeit und dem Verzicht auf das Masters-Turnier in Miami eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der 36 Jahre alte Serbe ließ dem russischen Tennisprofi Roman Safiullin in Monte-Carlo beim 6:1, 6:2 keine Chance und startete damit erfolgreich in die Sandplatz-Saison. Nach einem Freilos in der ersten Runde zog der topgesetzte Djokovic damit bei dem Masters-1000-Turnier ins Achtelfinale ein.

Djokovic war zuletzt Mitte März in Indian Wells überraschend früh schon in der dritten Runde gescheitert. Auf eine Teilnahme in Miami verzichtete der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger anschließend und begründete dies damit, dass er zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere seinen beruflichen und privaten Zeitplan ausbalanciere.