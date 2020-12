Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 15:27 Uhr

Djokovic lässt Start bei US Open weiter offen

Serbiens Tennis-Star Novak Djokovic lässt seinen Start bei den US Open Ende August in New York weiter offen. „Ich weiß noch nicht, ob ich bei den US Open spielen werde“, sagte der 33-Jährige der Belgrader Sportzeitung „Sportski Zurnal“.