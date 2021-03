Deutsches Duell in Acapulco: Zverev trifft auf Koepfer

Acapulco (dpa). Beim ATP-Turnier in Acapulco kommt es zum deutschen Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Dominik Koepfer. Der 23 Jahre alte Zverev musste dazu im Viertelfinale gar nicht erst gegen Casper Ruud antreten, weil der Norweger vor der Partie zurückgezogen hatte.

Ruud musste wegen einer Verletzung am Handgelenk kurzfristig passen und bescherte Deutschlands bestem Tennisspieler so einen freien Tag. Für Zverev ist es das erste Halbfinale in diesem Jahr, nachdem er bei den Australian Open in Melbourne im Viertelfinale am späteren Sieger Novak Djokovic aus Serbien gescheitert war.

Koepfer setzte sich mit 7:5, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie durch und steht erstmals in seiner Karriere bei einem Turnier auf der ATP-Tour im Halbfinale. Der 26-Jährige zeigt sich in Acapulco bislang in starker Form und geht ohne Satzverlust in sein erstes Duell mit Zverev (nicht vor 3.00 Uhr Samstag MEZ). Beide kennen sich gut aus dem deutschen Davis-Cup-Team.

Gegen Norrie zeigte Koepfer wieder eine gute Leistung, tat sich am Ende aber schwer, die Partie zu beenden. „Ich hatte vier Matchbälle bei seinem Aufschlag, aber habe es da nicht geschafft. Ich war ein bisschen verkrampft und nervös“, gab die deutsche Nummer drei zu. „Es war eine große Erleichterung am Ende. Ich freue mich riesig, morgen wieder zu spielen“, sagte Koepfer, nachdem er nach 1:48 Stunden seinen fünften Matchball genutzt hatte.

Im zweiten Halbfinale der mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft der an Nummer eins gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas auf den Italiener Lorenzo Musetti, der sich als Qualifikant ins Halbfinale kämpfte.

