Davis-Cup-Team mit Zverev nach Ungarn

ARCHIV – Alexander Zverev will bei der Davis-Cup-Partie in Ungarn dabei sein. Foto: Harald Tittel/dpa

Tatabánya (dpa) – Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft reist in Bestbesetzung zum Erstrundenspiel nach Ungarn.

Teamchef Michael Kohlmann nominierte Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff sowie die beiden Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz für die Partie in Tatabánya am 2. und 3. Februar. Den fünften Spieler will Kohlmann erst im Laufe der Australian Open nominieren.

Die Begegnung in Ungarn findet am Wochenende nach dem Finale der Australian Open statt. Sollte Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 14. Januar in Melbourne beginnt, weit kommen, könnte der Olympiasieger seine Teilnahme also noch einmal überdenken. Erst einmal hat Zverev aber seine Zusage gegeben.

«Ich bin froh, dass wir in Top-Besetzung nach Ungarn reisen, um die schwere Aufgabe zu lösen», sagte Kohlmann. Der Sieger der Begegnung qualifiziert sich für die Gruppenphase, die im kommenden Jahr im September wieder an vier verschiedenen Orten stattfindet.

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland durch eine Niederlage in Trier gegen die Schweiz den Einzug in die Gruppenphase verpasst und musste in Bosnien-Herzegowina in die Relegation. Auch ohne Zverev und Struff gelang dort aber der Klassenerhalt in der Weltgruppe.