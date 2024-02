Davis-Cup-Profi Koepfer in Dallas im Viertelfinale

Dominik Koepfer zeigt sich weiter in guter Form. In Dallas feiert er den nächsten Sieg.

ARCHIV – Dominik Koepfer steht in Dallas im Viertelfinale. Foto: Marton Monus/dpa

Dallas (dpa). Davis-Cup-Profi Dominik Koepfer steht beim ATP-Turnier in Dallas im Viertelfinale. Der 29 Jahre alte Tennisspieler gewann sein Achtelfinale gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:3, 7:6 (7:5).

Koepfer hatte noch am vergangenen Wochenende für Deutschland in Ungarn im Davis Cup gespielt und mit seinem Auftaktsieg den Grundstein für das deutsche Weiterkommen gelegt. In Dallas bekommt er es jetzt mit dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Tommy Paul zu tun.