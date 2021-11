Davis-Cup-Kapitän: Doppel-Titel für Krawietz möglich

„Wenn sie eine gute Woche erwischen, glaube ich, dass sie mit Sicherheit einer der Anwärter auf den Titel sind“, sagte Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der Doppel-Wettbewerb beginnt wie die Einzel-Konkurrenz am Sonntag in Turin. Krawietz und Tecau eröffnen gegen die an Nummer eins gesetzten Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic das Turnier (11.30 Uhr). Der Coburger Krawietz hat sich zum dritten Mal in Serie für die ATP Finals qualifiziert.

Die beiden vorherigen Male trat er in London mit dem Kölner Andreas Mies an, der in diesem Jahr lange wegen einer Knieverletzung pausieren musste und mit dem er zweimal die French Open im Doppel gewonnen hat. Die ersten beiden jeder Gruppe erreichen beim Saisonabschluss das Halbfinale.

