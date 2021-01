Corona-Quarantäne: Kerber schlägt Bälle gegen die Wand

„Wenn ich raus aus der Quarantäne bin, dann habe ich ja noch ein bisschen, ein paar

Tage wenigstens. Ich nehme die Australian Open als Herausforderung,

aber diesmal ganz ohne Erwartungen“, sagte Kerber in einem Interview bei RTL/ntv.

Weil auf ihrem Flug nach Melbourne ein Corona-Fall war, befindet sich die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin aktuell für 14 Tage in Quarantäne und darf ihr Zimmer nicht verlassen. „Ich fühle mich wie vor 20 Jahren, als ich als Kind Bälle gegen die Wand geschlagen habe“, sagte Kerber zu ihren eingeschränkten Bedingungen.

Die Zeit verbringe sie überwiegend mit Netflix schauen, Bücher lesen und Telefonaten mit Freunden. Zudem stünden ein oder zwei Workouts am Tag auf dem Programm, berichtete Kerber. Ihr Trainer Torben Beltz und ihr Physiotherapeut Timo Schall befinden sich ebenfalls in Quarantäne und dürfen keinen persönlichen Kontakt zu ihr haben. Was sie machen werde, wenn die Quarantäne vorbei ist, weiß Kerber auch schon ganz genau. „Das Allererste, was ich machen werde, wenn ich wieder draußen bin, ist mir einen leckeren Kaffee zu gönnen.“

