Corona-Fälle: Tennisprofis nach Flug in Quarantäne

An Bord der Maschine waren zwei Personen, die nach der Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet wurden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Quarantäne-Behörde der Regierung. Bei den beiden Passagieren handele es sich um ein Crew-Mitglied und einen Turnierteilnehmer – aber keinen Tennisspieler.

Die am Freitag zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres angereisten Profis müssen sich nun in ihren Hotels in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Im Gegensatz zu anderen angereisten Tennisspielern, die täglich einige Stunden im Freien trainieren dürfen, müssen sich die aus Los Angeles gekommenen Profis in ihren Hotelzimmern fit halten.

Die Tennisprofis werden mit Charterflügen in den Spielort der Australian Open gebracht und müssen vor der Abreise in der Heimat und bei der Ankunft einen Corona-Test absolvieren. Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen – drei Wochen später als sonst.

