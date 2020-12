Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 18:43 Uhr

Paris

Show-Turnier in Nizza

Comeback nach Adria-Tour: Zverev spielt beim Ultimate Tennis

Tennis-Profi Alexander Zverev hat seine Teilnahme an einem Show-Turnier in Nizza zugesagt. Für den 23 Jahre alten Hamburger steht damit Anfang August der erste Auftritt nach der umstrittenen Adria-Tour an.