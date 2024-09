Dem großen Außenseiter Jack Draper geht es im Halbfinale der US Open gar nicht gut.

Tennis: Grand Slam/WTA-Tour/ATP-Tour - US Open, Einzel, Herren, Halbfinale, Sinner (Italien) - Draper (Großbritannien). Ein Platzwart legt Jack Draper einen Eisbeutel um die Schultern. (zu dpa: «Brite Draper übergibt sich bei US-Open-Halbfinale») Foto: Julia Nikhinson/DPA

New York

New York (dpa). Der Brite Jack Draper hat sich in seinem Halbfinale gegen den Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien bei den US Open mehrfach auf dem Platz übergeben. Im zweiten Satz ging es dem 22-Jährigen offensichtlich schlecht, er machte anschließend jeweils mit einem Handtuch den Platz sauber.

Bei schwülen Bedingungen versuchte Draper sich bei Seitenwechseln mit Eis-Handtüchern um den Hals und an den Oberschenkeln sowie kalter Luft aus einem Schlauch Kühlung zu verschaffen. Der Weltranglisten-25. war als großer Außenseiter in das Halbfinale beim Grand-Slam-Turnier von New York gegangen. Nach zwei Sätzen liegt er mit 5:7, 6:7 (3:7) hinten und steht vor dem Aus.

Auch Sinner hatte Probleme. Beim Zurücklaufen beim Stand von 4:4 im zweiten Satz fiel er auf sein linkes Handgelenk und musste wie Draper behandelt werden.