Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 12:49 Uhr

London

Tennis-Streit

Boris Becker liefert sich Twitter-Zank mit Kyrgios

Tennis-Ikone Boris Becker hat sich via Twitter einen verbalen Schlagabtausch mit Nick Kyrgios geliefert. Der 52-Jährige bezog sich damit offensichtlich auf die Kritik von Kyrgios an dem Verhalten von Alexander Zverev in der Coronavirus-Krise, nachdem ein Party-Video aufgetaucht war.