Boris Becker heiratet langjährige Freundin

Drei Wimbledon-Siege, jetzt auch die dritte Ehe: In Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste feiert der ehemalige Tennisstar Hochzeit mit Lilian de Carvalho Monteiro.

Portofino (dpa). Tennis-Legende Boris Becker ist wieder verheiratet. Der 56-Jährige und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (34) gaben sich am Samstag das Jawort. Das bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur.

Auf Hochzeitsfotos, die «Vogue» veröffentlichte, ist die Braut in einem schulterfreien weißen Kleid und mit Schleier zu sehen, der Bräutigam in cremefarbener Anzugjacke – unter anderem beim Hochzeitskuss. Die Trauung und Feier fanden demnach im Küstenort Portofino an der italienischen Riviera statt.

Als sie die Location im Februar gesehen habe, habe sie «sofort eine Vision davon» gehabt, «wie unsere Hochzeit aussehen würde», erzählte Monteiro der «Vogue» in einem am Donnerstag geführten Interview. «Wir sahen uns an und wussten beide, dass dies der Ort sein würde, an dem wir unseren großen Tag feiern würden.»

Becker und die Risikoanalystin Monteiro, die aus dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt, sind seit mehreren Jahren ein Paar. Monteiro hatte Becker auch während eines Prozesses in London und der folgenden Haftstrafe zur Seite gestanden.

Der ehemalige Tennisstar hatte nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Becker wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und saß einige Monate in London im Gefängnis, kam aber im Dezember 2022 vorzeitig frei und wurde nach Deutschland abgeschoben. Seit April ist er auch aus der Insolvenz wieder erlassen.

Für den dreimaligen Wimbledon-Sieger aus Leimen in der Nähe von Heidelberg, der nach dem erzwungenen Abschied aus seiner Wahlheimat London jetzt in Mailand lebt, ist es die dritte Ehe.