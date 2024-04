Billie Jean King Cup: DTB-Team führt 2:0 gegen Brasilien

Beim Billie Jean King Cup gegen Brasilien gewinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria ihre Auftakteinzel. Das deutsche Tennis-Team steht kurz vor dem Einzug in die Finalrunde.

São Paulo (dpa) – Den deutschen Tennis-Frauen ist beim Billie Jean King Cup in Brasilien ein perfekter Auftakt gelungen. Nach den ersten beiden Einzeln führen sie mit 2:0 gegen die Gastgeberinnen.

Zunächst gewann Laura Siegemund gegen die brasilianische Topspielerin Beatriz Haddad Maia überraschend klar mit 6:4, 6:2. Tatjana Maria besiegte danach Laura Pigossi mit 2:6, 6:4, 6:4.

Vor fast 10.000 Zuschauern in der Arena Ginásio Ibirapuera in São Paulo wirkte vor allem Haddad Maia nervös. Die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste erlaubte sich 31 leichte Fehler gegen die erfahrene Siegemund. «Ich bin schon lange auf der Tour und es ist unglaublich, vor so einer Kulisse zu spielen. Das passiert nicht jeden Tag», sagte die 36-jährige Deutsche.

Spielt Kerber im Doppel?

Die ebenso 36 Jahre alte Maria hatte gegen Pigossi mehr Arbeit, profitierte in dem Zweieinhalb-Stunden-Match auch von physischen Problemen ihrer Gegnerin im dritten Satz. «Die Atmosphäre war großartig. Wir müssen diese Momente genießen. Ich wünschte, es wäre jede Woche so», sagte Maria.

Mit ihren Siegen bestätigten Siegemund und Maria ihre Nominierung durch Teamchef Rainer Schüttler, der Rückkehrerin Angelique Kerber vorerst nur für ein mögliches Doppel vorgesehen hat. Die ehemalige Weltranglistenerste würde zum Abschluss an der Seite von Anna-Lena Friedsam gegen Haddad Maia und Luisa Stefani spielen. Zuvor misst sich Maria mit Haddad Maia und Siegemund mit Pigossi. Schüttler kann für den Schlusstag die Aufstellung aber noch ändern.

Dem Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) fehlt noch ein Sieg, um erneut die Finalrunde des Nationen-Wettbewerbs in Sevilla im November zu erreichen. Im Vorjahr hatte das deutsche Team ebenfalls gegen Brasilien in der Qualifikation gewonnen. Im Ländervergleich steht es 5:0 für Deutschland.