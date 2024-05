Besorgter Djokovic vor French Open: «Nicht der Favorit»

Novak Djokovic zeigt in diesem Jahr nicht die Dominanz, die man von ihm kennt. Bei der Generalprobe in Genf kämpft der Serbe auch mit Magenproblemen. In Paris geht's auch um den Status der Nummer 1.

Zeigt in diesem Jahr nicht die Dominanz, die man von ihm kennt: Novak Djokovic.

Zeigt in diesem Jahr nicht die Dominanz, die man von ihm kennt: Novak Djokovic. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Anzeige

Genf (dpa). Nach seiner insgesamt enttäuschenden Generalprobe in Genf hat Tennisstar Novak Djokovic die Erwartungen für die am Sonntag beginnenden French Open gedämpft. «Natürlich bin ich besorgt. Ich habe in diesem Jahr überhaupt nicht gut gespielt», sagte der serbische Weltranglistenerste: «Ich sehe mich selbst nicht als Favorit. Ich werde dort Match für Match angehen und sehen, wie weit ich kommen kann.»

In der ersten Runde trifft der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Beim Turnier in Genf hatte Djokovic (37) im Halbfinale nach wechselhaftem Spielverlauf 4:6, 6:0, 1:6 gegen den tschechischen Außenseiter Tomas Machac verloren und dabei auch eine medizinische Auszeit in Anspruch genommen. «Ich hatte ein schreckliches Gefühl mit dem Magen und der Gesundheit», verriet Djokovic.

Der Vorjahressieger der French Open hat in diesem Jahr noch kein einziges Turnier gewonnen. Da er wegen seines Triumphs aus 2023 in Paris 2000 Punkte zu verteidigen hat, muss er mindestens das Halbfinale im Stade Roland Garros erreichen, um eine Chance zu haben, die Führung in der Weltrangliste erfolgreich zu verteidigen. Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner aus Italien hat die große Chance, Djokovic nach Turnierende als Nummer 1 abzulösen.