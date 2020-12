Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 04:04 Uhr

New York

WTA-Turnier

Bericht: Tennis-Star Osaka spielt nach Protest doch weiter

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka will Medienberichten zufolge nun doch ihr Halbfinale beim Turnier in New York bestreiten. Das habe die in Florida lebende 22 Jahre alte Japanerin den Veranstaltern mitgeteilt.