Bei Australian-Open-Sieg: Zverev Nummer zwei der Welt

Obwohl Novak Djokovic nach seiner Ausweisung aus Australien nicht an den Australian Open teilnehmen darf, wird er auch nach dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison noch die Nummer eins der Tennis-Welt sein.

Der 34 Jahre alte Serbe kann von keinem anderen Spieler vom Spitzenplatz verdrängt werden, wie der Tennis-Weltverband ITF mitteilte.

Sollte Alexander Zverev in Melbourne den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere feiern, würde er sich in der Weltrangliste auf Platz zwei verbessern und den Russen Daniil Medwedew überflügeln. Platz eins ist für den 24 Jahre alten Hamburger in Melbourne dagegen noch nicht möglich. Zverev hat sich einen Grand-Slam-Titel und den Sprung auf Platz eins der Weltrangliste als Saisonziele gesetzt.

