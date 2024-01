Becker zählt Zverev «zum engeren Favoritenkreis»

Alexander Zverev zeigte sich beim United Cup in starker Form. Foto: Mark Baker/AP/dpa

München (dpa) – Tennis-Ikone Boris Becker zählt Alexander Zverev bei den anstehenden Australian Open zu den Titelanwärtern.

«Ich glaube, die Sterne stehen sehr gut für ihn», sagte der Experte für den TV-Sender Eurosport in einer Medienrunde mit Blick auf das am Sonntag beginnende erste Grand-Slam-Turnier des Jahres: «Man kann ihn zum engeren Favoritenkreis zählen in Melbourne. Alles andere als Minimum eine zweite Woche würde mich überraschen. Ich glaube, dass wir einen sehr starken Sascha Zverev in Melbourne sehen.»

Zverevs Leistungen seit den French Open im Vorjahr mit dem Halbfinal-Einzug könnten sich «wirklich sehen lassen», meinte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner über den seiner Meinung nach «nimmermüden» Olympiasieger.

Zverev mit starken Auftritten beim United Cup

Zverev hatte das deutsche Team kürzlich in Sydney beim United Cup, bei dem die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber ihr Comeback nach 18-monatiger Babypause gab, mit starken Auftritten im Einzel und Doppel zum Triumph geführt. «Was der Junge über das Wochenende gespielt hat, wie viel Zeit der auf dem Platz verbracht hat und dann auch die entscheidenden Punkte gewonnen hat – ein großes Kompliment von mir», schwärmte Becker.

Der 56-Jährige fieberte während des Mixed-Wettbewerbs am Fernseher gehörig mit. Er habe «auch angefangen, meine Fingernägel ein bisschen zu kauen», verriet Becker. Der Finalsieg gegen Polen sei «ein guter Einstieg für das deutsche Tennis» in die neue Saison und ein positiver Fingerzeig für die Australian Open gewesen. «Es wäre gut für uns alle, wenn wir einige Deutsche dann auch in der zweiten Woche hätten.»

Becker wird während der Australian Open von Deutschland aus als Experte für den übertragenden Sender Eurosport arbeiten und seine Trainertätigkeit für den dänischen Tennisstar Holger Rune nicht vor Ort ausüben.