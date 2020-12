Australian-Open-Start am 8. Februar fix – Quali in Doha

Jetzt steht es fest: Die Australian Open starten erst am 8. Februar. Damit haben die Tennisprofis nun endlich Gewissheit und können sich gezielt auf das erste Top-Ereignis des neuen Jahres vorbereiten.

Melbourne (dpa). Der um drei Wochen verspätete Start der Australian Open am 8. Februar ist offiziell.

Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan der ATP-Tour für die ersten Wochen des Tennis-Jahres 2021 hervor. Die Qualifikation für den ersten Grand Slam des Jahres ist zudem nach Doha ausgelagert und findet vom 10. bis 13. Januar statt. Grund für die Verschiebung sind die Corona-Pandemie und die geltenden Bestimmungen in Australien.

„Der neu gestaltete Kalender für den Beginn der Saison 2021 stellt eine große gemeinsame Anstrengung im gesamten Tennis unter herausfordernden Umständen dar. Gesundheit und Sicherheit werden weiterhin an erster Stelle stehen, während wir die kommenden Herausforderungen meistern“, sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi.

Das Tennis-Jahr beginnt am 5. Januar mit zwei Turnieren in der Türkei und Florida, gefolgt von 18 Tagen ohne ATP-Turniere. In dieser Zeit können die Tennisprofis ihre zweiwöchige Pflichtquarantäne bei der Einreise nach Australien absolvieren. Vom 31. Januar bis 6. Februar gibt es dann zwei als Melbourne 1 und Melbourne 2 bezeichnete Turniere zur Vorbereitung sowie vom 1. bis 5. Februar den ATP Cup, ein Teamwettbewerb mit zwei Einzeln und einem Doppel pro Partie.

Nach Australien sollen die Profis mit ihrem stark reduzierten Betreuerteam zwischen dem 15. und 17. Januar 2021 reisen und sich dann für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Allerdings soll es ihnen während dieser Zeit erlaubt sein zu trainieren. Die Zeit, in denen sie die Hotel-Quarantäne verlassen dürfen, soll auf fünf Stunden am Tag begrenzt sein. Zudem sollen alle Beteiligten mehrmals auf das Coronavirus getestet werden.

Eigentlich hatte das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison am 18. Januar 2021 beginnen sollen. Die Regierung im Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, hatte allerdings eine Verschiebung und sehr strenge Hygienebedingungen gefordert, da sie Angst davor hat, dass der Tennis-Tross das Virus aus dem Ausland nach Australien bringt, das bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen ist. Durch die Coronavirus-Pandemie hatte der Tour-Betrieb in diesem Jahr viele Monate pausiert.

