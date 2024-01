Australian Open: Sabalenka und Zheng Qinwen im Finale

Aryna Sabalenka hat das Finale der Australian Open erreicht. Foto: Andy Wong/AP

Melbourne (dpa). Auf dem Weg zur Titelverteidigung hat sich Aryna Sabalenka bei den Australian Open auch von US-Open-Champion Coco Gauff nicht aufhalten lassen.

Für Coco Gauff sind die Australian Open beendet. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus siegte in Melbourne im mit großer Spannung erwarteten Halbfinale gegen die Amerikanerin mit 7:6 (7:2), 6:4 und ist damit am Yarra River weiter ohne Satzverlust.

Zheng Qinwen hat sich ins Finale der Australian Open gespielt. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Im Endspiel bekommt es Sabalenka am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) mit der Chinesin Zheng Qinwen zu tun. Die Weltranglisten-15. setzte sich gegen die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska mit 6:4, 6:4 durch. Zehn Jahre nach dem Titelgewinn von Li Na steht damit wieder eine Chinesin im Endspiel von Melbourne.

Revanche für die Niederlage im US-Open-Finale

«Es war ein unglaubliches Match. Ich bin so stolz, dass ich hier wieder im Finale stehe», sagte Sabalenka. «Ich habe mich einfach auf mich fokussiert. Und war bereit, auf jeden Ball eine Antwort zu haben», sagte Sabalenka. «Coco ist eine so starke Spielerin. Ich freue mich auf weitere Duelle mit ihr in der Zukunft.»

Sabalenka gelang mit dem hart umkämpften Sieg zugleich die Revanche für die Niederlage im US-Open-Finale des vergangenen Jahres. Damals hatte sich Gauff in drei Sätzen durchgesetzt. «Ich denke, ich war heute nicht so passiv und habe versucht, mir selbst weniger Druck zu machen», sagte Sabalenka, die nach 1:42 Stunden ihren zweiten Matchball verwandelte.

Sabalenka begann in der Rod Laver Arena stark und zog schnell auf 5:2 davon. Doch dann steigerte sich Gauff, zugleich unterliefen der Nummer zwei der Tennis-Welt mehr leichte Fehler. Gauff drehte die Partie und schlug beim Stand von 6:5 plötzlich zum Satz auf. Sabalenka konterte aber noch einmal und holte sich nach knapp einer Stunde den ersten Satz im Tiebreak.

Im zweiten Satz begegneten sich die beiden dominierenden Spielerinnen des Turniers weiter auf Augenhöhe. Zum 5:4 gelang Sabalenka das entscheidende Break. Den ersten Matchball wehrte Gauff noch stark ab, doch dann machte die Belarussin den Finaleinzug perfekt.

Für die Amerikanerin war es die erste Niederlage in diesem Jahr. Kurz vor den Australian Open hatte sie das Turnier in Auckland gewonnen. «Ich habe leider ein, zwei Fehler zu viel gemacht», sagte Gauff nach ihrem Aus. «Es war dennoch ein gutes Turnier für mich. Aryna war heute einfach die besser», sagte die 19 Jahre alte Amerikanerin.