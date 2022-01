Die 36 Jahre alte Estin setzte sich am Samstag in Melbourne 2:6, 6:2, 6:0 gegen die australische Wildcard-Inhaberin Maddison Inglis durch. Die Weltranglisten-115. Kanepi hatte am Dienstag gegen die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber in zwei Sätzen gewonnen. Alle drei deutschen Damen im Hauptfeld der Australian Open waren in der ersten Runde ausgeschieden.

