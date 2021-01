Auftaktsieg für Mona Barthel in Melbourne

Mona Barthel hat den deutschen Tennisprofis in Australien den ersten Sieg beschert. Die 30-Jährige setzte sich bei den Yarra Valley Classic gegen die Australierin Kimberly Birrell mit 7:5, 6:3 durch.

Die Schleswig-Holsteinerin benötigte 1:31 Stunden für ihren Erfolg. Barthel war in der Vergangenheit durch einige Verletzungen zurückgeworfen worden und ist aktuell nur noch die Nummer 126 der Welt.

Bei der mit 442.020 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung trifft die frühere Fed-Cup-Spielerin nun entweder auf die Französin Kristina Mladenovic oder auf Jessica Pegula aus den USA. Das Turnier ist eines von drei Vorbereitungsevents bei den Damen auf die am 8. Februar beginnenden Australian Open. Alle Turniere finden in Melbourne statt, wo sich der Tennis-Tross zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befunden hatte.

