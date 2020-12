Archivierter Artikel vom 17.10.2020, 13:52 Uhr

Köln

Wegen Corona-Krise

Auch zweites Tennis-Turnier in Köln ohne Zuschauer

Auch das zweite Tennis-Turnier in Köln in der kommenden Woche wird ohne Publikum ausgetragen. Das bestätigte Veranstalter Edwin Weindorfer im Rahmen der Auslosung am Samstag.