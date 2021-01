Auch Barthel in Abu Dhabi gleich raus

Die 30 Jahre alte Schleswig-Holsteinerin musste sich in Abu Dhabi der russischen Qualifikantin Anastasia Gasanowa mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Für Barthel war es die erste Partie nach langer Verletzungspause. Die Norddeutsche ist in der Rangliste bis auf Platz 124 abgerutscht, darf wegen einer Sonderregelung für länger verletzte Profis ab dem 8. Februar aber dennoch an den Australian Open in Melbourne teilnehmen.

Siegemund hatte am Mittwoch gegen die Belgierin Kirsten Flipkens nach mehr als drei Stunden mit 7:5, 5:7, 4:6 verloren. Damit sind in Abu Dhabi keine Deutschen mehr im Hauptfeld vertreten.

