Ashleigh Barty zieht in Melbourne ins Viertelfinale ein

Die australische Tennisspielerin gewann Sonntag in Melbourne 6:4, 6:3 gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova und zog damit ins Viertelfinale ein. Dort trifft die 25-Jährige auf Jessica Pegula aus den USA. Anisimova hatte zuvor in der dritten Runde Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan besiegt. Barty trägt in Melbourne die Hoffnungen, als erste australische Tennisspielerin seit Chris O'Neil 1978 die Australian Open zu gewinnen.

