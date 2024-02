Andrea Petkovic kommentiert Tennis bei Sky

ARCHIV – Andrea Petkovic wird künftig Tennis-Matches bei Sky kommentieren. Foto: Marcus Brandt/dpa

Unterföhring (dpa) – Die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic wird künftig als Tennis-Expertin Matches bei Sky kommentieren. Die 36 Jahre alte Darmstädterin werde im Wechsel mit Ex-Profi Patrik Kühnen regelmäßig im Einsatz sein, teilte der Pay-TV-Sender mit.

Petkovic habe die Zusage für acht bis zehn Turniere in dieser Saison gegeben. Ihr erster Sky-Auftritt ist für das Sandplatz-Masters-Turnier in Monte Carlo im April geplant. Petkovic hatte ihre Karriere bei den US Open 2022 beendet und ist in unterschiedlichen Rollen unter anderem als Schriftstellerin, Fernsehmoderatorin und Mentorin im Deutschen Tennis Bund für Talente tätig. Zur Gruppe der Kommentatoren bei Sky gehören auch die früheren Profis Philipp Kohlschreiber und Mischa Zverev.

Der Pay-Anbieter hatte bereits Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er Medien-Rechte für die Damen-Turniere der WTA erworben habe. Sky verlängerte zudem seinen Vertrag mit der Herren-Tour ATP. Der Sender verlor dagegen die Rechte für Wimbledon. Das berühmteste Tennisturnier der Welt wird ab diesem Jahr in Deutschland von Prime Video im Internet-TV übertragen.