Altmaier gewinnt Auftaktspiel in Barcelona

Von dpa

i ARCHIV - Daniel Altmaier steht in Barcelona in der zweiten Runde. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Barcelona den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der 25-Jährige aus Kempen setzte sich bei der Sandplatz-Veranstaltung gegen den Australier Alexei Popyrin 6:3, 7:6 (7:4) durch. In der zweiten Runde trifft Altmaier auf den Franzosen Arthur Fils.