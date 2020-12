Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 09:18 Uhr

New York

Erstmals eine Frau

Allaster wird Turnierdirektorin bei den US Open

Die US Open haben erstmals in ihrer Geschichte eine Frau zur Turnierdirektorin des wichtigsten Tennis-Turniers in den USA ernannt. Stacey Allaster übernimmt den Posten von David Brewer, wie die US-Nachrichtenagentur AP berichtete.