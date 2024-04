Alcaraz muss auf Turnier in Monte-Carlo verzichten

Nach Turnierbeginn muss Carlos Alcaraz seinen Masters-Start in Monte-Carlo absagen. Bis zu den French Open in Paris ist aber noch etwas Zeit.

Monte-Carlo (dpa). Für den spanischen Tennis-Star Carlos Alcaraz verzögert sich der Start in die Sandplatzsaison. Der 20-Jährige musste kurzfristig seinen Start beim Masters in Monte-Carlo absagen, wie er bei X, früher Twitter, schrieb.

«Ich habe bis zur letzten Minute versucht, mich von einer Verletzung an meinem rechten Arm zu erholen, aber es war nicht möglich», schrieb Alcaraz, der nach einem Freilos in Runde eins zum Auftakt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gespielt hätte.

Der Wimbledon-Gewinner befindet sich in der Weltrangliste derzeit auf Platz drei hinter dem Serben Novak Djokovic und dem Italiener Jannik Sinner. Schon im Vorjahr hatte Alcaraz das Turnier nicht bestreiten können. Auf dem Weg zu den French Open in Paris stehen in Madrid (Ende April) sowie in Rom (Anfang Mai) noch weitere Masters-Turniere auf dem Programm. Erst im März hatte sich Alcaraz auf Hartplatz den Masters-Titel in Indian Wells gesichert.