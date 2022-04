0:2 in Kasachstan: Tennis-Damen droht Abstieg

Nur-Sultan (dpa). Nach der 6:3, 3:6, 2:6-Niederlage von Topspielerin Kerber gegen Julia Putinzewa verlor in Nur-Sultan auch Laura Siegemund ihr Auftakteinzel mit 0:6, 1:6 gegen Jelena Rybakina.

Durch den 0:2-Rückstand muss die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds am Samstag beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch die Finals vom 8. bis 13. November zu erreichen. Ansonsten geht es in dem Team-Wettbewerb, der früher Fed Cup hieß, am 11./12. November gegen den Abstieg.

